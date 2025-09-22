¿Buscas trabajo? MiBus publica vacantes en la feria virtual de Konzerta

El Servicio de Transporte Masivo de Panamá – MiBus informó que, del 22 al 28 de septiembre, todas las personas interesadas en formar parte de su fuerza laboral podrán aplicar en línea a través de la feria de empleo virtual de Konzerta.
¿Cómo aplicar a las vacantes de MiBus en la ExpoKonzerta?
- Para postularse, es necesario registrarse en el sitio web https://www.konzerta.com/ y y hacer clic en la opción "Registrarte".
- En esta sección, deberá ingresar datos como nombre y apellido, número de documento de identidad, número de celular, correo electrónico y una contraseña.
- Por último, acepte los términos y condiciones y cree su cuenta para completar el registro.