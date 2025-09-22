Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 17:12

¿Buscas trabajo? MiBus publica vacantes en la feria virtual de Konzerta

MiBus informó que todas las personas interesadas podrán aplicar en línea a través de la feria de empleo virtual de Konzerta.

MiBus publica vacantes en la feria virtual de Konzerta.

ExpoKonzerta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio de Transporte Masivo de Panamá – MiBus informó que, del 22 al 28 de septiembre, todas las personas interesadas en formar parte de su fuerza laboral podrán aplicar en línea a través de la feria de empleo virtual de Konzerta.

¿Cómo aplicar a las vacantes de MiBus en la ExpoKonzerta?

  • Para postularse, es necesario registrarse en el sitio web https://www.konzerta.com/ y y hacer clic en la opción "Registrarte".
  • En esta sección, deberá ingresar datos como nombre y apellido, número de documento de identidad, número de celular, correo electrónico y una contraseña.
  • Por último, acepte los términos y condiciones y cree su cuenta para completar el registro.
