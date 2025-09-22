Ministerio Público decomisa más de 2 mil bolsas de arroz sin registro sanitario en Chiriquí

El Ministerio Público informó sobre el decomiso de 2,279 bolsas de arroz sin registro sanitario en Chiriquí. La diligencia, realizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Chiriquí, está vinculada a una denuncia relacionada con derechos de autor y salud pública.
