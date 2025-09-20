Ministerio Público busca a Jehú Zabdiel Olivares Estrada, desaparecido en San Miguelito

El Ministerio Público mantiene la búsqueda activa del menor Jehú Zabdiel Olivares Estrada, de tres años de edad, quien fue visto por última vez el pasado viernes 19 de septiembre en el sector del Valle de Urracá, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.
De tener información, puede llamar al número 104 de la Policía Nacional.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1969386733163762014&partner=&hide_thread=false
Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, se procede a la activación de la @AlertaAmberPma por JEHÚ ZABDIEL OLIVARES ESTRADA y en consecuencia, se solicita la colaboración de la ciudadanía. #ReportaAl104 @MinGobPma@MinSegPma pic.twitter.com/LATulpyWrl— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 20, 2025