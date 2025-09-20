Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2025 - 10:05

Ministerio Público busca a Jehú Zabdiel Olivares Estrada, desaparecido en San Miguelito

El Ministerio Público mantiene la búsqueda activa del menor Jehú Zabdiel Olivares Estrada, de tres años de edad.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público mantiene la búsqueda activa del menor Jehú Zabdiel Olivares Estrada, de tres años de edad, quien fue visto por última vez el pasado viernes 19 de septiembre en el sector del Valle de Urracá, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.

Descripción física de Jehú Olivares

  • Estatura: 1 metro
  • Contextura: delgada
  • Cabello: castaño y rizado
  • Ojos: negros
  • Piel: trigueña
  • Señas particulares: Mantiene un lunar blanco en el pecho.
  • Otros detalles: vestía un pantalón jeans y zapatillas blancas.

De tener información, puede llamar al número 104 de la Policía Nacional.

