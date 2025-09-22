Presunta negligencia médica en la Policlínica de Santiago afecta a menor tras picadura de serpiente.

En la provincia de Veraguas, una madre denunció un presunto caso de negligencia médica tras llevar a su hija de ocho años a la Policlínica de Santiago , luego de que la menor sufriera una picadura de serpiente que, según su testimonio, no fue detectada a tiempo por el personal médico.

La madre relató que su hija comenzó a quejarse de un fuerte dolor en la pierna, motivo por el cual acudieron al centro médico. Sin embargo, el médico que la atendió no ordenó los estudios de laboratorio correspondientes y diagnosticó que solo requería el uso de una férula, indicando que debía regresar en tres semanas para retirarla.

Posteriormente, ya en casa, la menor manifestó haber sangrado por la nariz y la boca. Ante esta situación, decidieron buscar una segunda opinión médica en el Hospital Regional Luis "Chicho" Fábrega, en la ciudad de Santiago. Allí, al retirar la férula, el personal se percató de que la pierna de la niña estaba completamente negra.

Actualmente, la menor se encuentra bajo atención médica en la sala de pediatría del mencionado hospital y se está recuperando.

Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) ha informado que no emitirá declaraciones por el momento, aunque ya se ha solicitado información para investigar el caso.