Proyecto en Panamá The Green Path seleccionado en Bienal de São Paulo

Una propuesta de transformación de la movilidad urbana en la ciudad de Panamá ha sido destacada en la sección internacional de la Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo (14BIA), una de las cuatro más prestigiosas del mundo.

El proyecto The Green Path Panamá, desarrollado por el arquitecto y urbanista panameño Jorge Isaac Perén Montero, propone corredores verdes, recuperación de ríos y movilidad activa para conectar sectores como La Cresta, Paitilla, Vía Brasil, El Ingenio y El Cangrejo.

The Green Path Panamá: proyecto panameño reconocido en São Paulo

Seleccionado entre más de 500 iniciativas internacionales, integra la lista de 30 propuestas destacadas de 25 países, convirtiéndose en el primer proyecto panameño en la sección internacional de esta bienal. Perén Montero, investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, logra así un hito histórico para el país en el ámbito del urbanismo.

El modelo busca atender problemáticas urbanas como la fragmentación y baja conectividad vial, integrando transporte multimodal con espacios públicos para promover una ciudad más conectada, sostenible y vibrante. Con este reconocimiento, Panamá reafirma su presencia en la escena internacional de la arquitectura y el urbanismo, proyectando una imagen de innovación y compromiso con la sostenibilidad en el diseño urbano.