Panamá Sub-20 anuncia convocados para el Mundial de Chile 2025

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) reveló la convocatoria oficial de la Selección Nacional de Panamá Sub-20 que disputará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
El técnico Jorge Dely Valdés eligió a 21 jugadores que defenderán la camiseta panameña en el torneo internacional, donde enfrentarán una fase de grupos exigente.
Panamá Sub-20 anuncia lista de convocados para el Mundial de Chile 2025
Panamá debutará ante Paraguay el sábado 27 de septiembre en el estadio Elías Figueroa Brander. Posteriormente, se medirá a Ucrania el martes 30 de septiembre y cerrará la primera ronda frente a Corea del Sur el viernes 3 de octubre.
La Sub-20 buscará hacer historia en territorio chileno y consolidar el proceso formativo que la ha convertido en una de las selecciones juveniles más competitivas de Centroamérica.