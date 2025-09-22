Panamá Sub-20 anuncia convocados para el Mundial de Chile 2025

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) reveló la convocatoria oficial de la Selección Nacional de Panamá Sub-20 que disputará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

El técnico Jorge Dely Valdés eligió a 21 jugadores que defenderán la camiseta panameña en el torneo internacional, donde enfrentarán una fase de grupos exigente.

Panamá Sub-20 anuncia lista de convocados para el Mundial de Chile 2025

Panamá debutará ante Paraguay el sábado 27 de septiembre en el estadio Elías Figueroa Brander. Posteriormente, se medirá a Ucrania el martes 30 de septiembre y cerrará la primera ronda frente a Corea del Sur el viernes 3 de octubre.

La Sub-20 buscará hacer historia en territorio chileno y consolidar el proceso formativo que la ha convertido en una de las selecciones juveniles más competitivas de Centroamérica.