Selección de Panamá sube al puesto en la Clasificación del Ranking FIFA.

La Selección de Panamá alcanzó la posición 29 en la más reciente Clasificación Masculina del Ranking FIFA, escalando un lugar desde el puesto 30 que ocupaba hace unos meses.
Panamá continuará su camino hacia la clasificación al Mundial 2026 en las próximas fechas FIFA, enfrentando a El Salvador el 10 de octubre y a Surinam el 14 de octubre.
Con este ascenso, el equipo supera en el ranking a selecciones como Rusia, Polonia, Grecia, Chile y Perú, consolidándose como una de las mejor ubicadas de la región.