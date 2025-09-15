Flag Football Deportes -  15 de septiembre de 2025 - 13:56

Selecciones de Panamá clasifican al Mundial de Flag Football 2026

Las selecciones masculina y femenina de Panamá lograron su clasificación al Mundial de Flag Football 2026, organizado por la IFAF, según confirmó Pandeportes.

@Pandeportes
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las selecciones masculina y femenina de Panamá aseguraron su clasificación al Mundial de Flag Football 2026, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), informó este lunes Pandeportes. Con este resultado, Panamá consolida su posición como una de las potencias regionales en esta disciplina, donde ha cosechado importantes logros en ediciones anteriores.

Clasificación de Panamá al Mundial de Flag Football 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967660313245040687&partner=&hide_thread=false

El Mundial de Flag Football 2026 reunirá a las mejores selecciones del mundo en un torneo que cobra cada vez más relevancia internacional, especialmente tras el reconocimiento de esta modalidad como deporte olímpico para Los Ángeles 2028.

Pandeportes destacó el esfuerzo y la preparación de ambos equipos nacionales, subrayando que esta clasificación es fruto del trabajo conjunto entre atletas, entrenadores y federaciones deportivas.

En esta nota:
