Mujer resulta herida tras chocar contra poste en la carretera Panamericana, en Veraguas.

Una mujer resultó herida tras chocar contra un poste de luz en la carretera Panamericana, a la altura del Hotel Gran David, en la provincia de Veraguas, luego de perder el control del vehículo.

Ambulancias del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a la conductora para recibir atención médica.

De acuerdo con el último reporte, la mujer se encuentra fuera de peligro y el auto sufrió lesiones de consideración.

Las autoridades de tránsito señalaron que, durante el fin de semana, se registraron varios accidentes provocados por exceso de velocidad, consumo de alcohol y la falta de atención a las señales de tránsito.