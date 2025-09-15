Veraguas Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 12:13

Mujer resulta herida tras chocar contra poste en la carretera Panamericana, en Veraguas

Una mujer resultó herida tras chocar contra un poste de luz en la carretera Panamericana, a la altura de la provincia de Veraguas.

Mujer resulta herida tras chocar contra poste en la carretera Panamericana

Mujer resulta herida tras chocar contra poste en la carretera Panamericana, en Veraguas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una mujer resultó herida tras chocar contra un poste de luz en la carretera Panamericana, a la altura del Hotel Gran David, en la provincia de Veraguas, luego de perder el control del vehículo.

Ambulancias del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a la conductora para recibir atención médica.

De acuerdo con el último reporte, la mujer se encuentra fuera de peligro y el auto sufrió lesiones de consideración.

Las autoridades de tránsito señalaron que, durante el fin de semana, se registraron varios accidentes provocados por exceso de velocidad, consumo de alcohol y la falta de atención a las señales de tránsito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967635663307858235&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Mujer recibe cadena perpetua por envenenar a familiares de su esposo con hongos

Capturan en Juan Díaz a mujer acusada de múltiples estafas con terrenos falsos y productos inexistentes

Bebé de dos meses en estado delicado tras sufrir un cuadro de vómito y diarrea en Veraguas

Recomendadas

Más Noticias