Mujer recibe cadena perpetua por envenenar a familiares de su esposo con hongos

Una mujer australiana llamada Erin Patterson fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional dentro de 33 años, tras ser hallada culpable de asesinar en 2023 a los padres y la tía de su esposo mediante un plato de ternera contaminado con Amanita phalloides, conocido como el Hongo de la muerte.

Mujer que envenenó con hongos a familiares de su esposo es condenada a cadena perpetua

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965075154683207807&partner=&hide_thread=false La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos fue condenada este lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años.



Tras un mediático juicio, Erin Patterson fue declarada… pic.twitter.com/CuWx54Ipaz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2025

Durante el juicio, Patterson alegó que la contaminación fue accidental, pero el tribunal desestimó su versión. Los asesinatos ocurrieron durante un almuerzo familiar en Morwell, un tranquilo pueblo de Victoria, que se convirtió en epicentro mediático por la atención de podcasters, cámaras y aficionados al crimen de todo el mundo.

El motivo detrás de los asesinatos permanece desconocido, lo que ha generado mayor controversia y atención internacional.

Al leer la sentencia, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, destacó el trauma infligido a las víctimas y sus familias y señaló la falta de arrepentimiento de Patterson: "Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas. La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes".

FUENTE: AFP