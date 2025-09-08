Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 14:08

Empleos en la ACP: Estas son las vacantes disponibles en septiembre 2025

La Autoridad del Canal de Panamá ofrece nuevas vacantes en septiembre 2025 para técnicos, especialistas y operativos. Conoce la lista completa y requisitos.

Vacantes disponibles en la ACP incluyen

Técnicos y operativos:

  • Albañil, Carpintero, Soldador, Pintor, Electricista de Alto Voltaje, Mecánico Tornero, Armador de Embarcaciones, Trabajador en estructuras de hierro, entre otros.

Profesionales especializados:

  • Administrador de Proyectos (Transformación Digital), Analista de Fraude, Ingeniero Civil (Hidráulico-Sanitaria), Ingeniero de Datos, Especialista en Protección Ambiental, Médico General, Psicólogo Comunitario, Contador, Especialista en Informática, entre otros.

Programas de adiestramiento:

  • Entrenamiento para Pasacables y Coordinador de Entrada al Puerto en Adiestramiento.

Para postular, los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la ACP. Además, el Centro de Reclutamiento de la ACP ofrece servicios de orientación y acceso a computadoras para ayudar a los ciudadanos a postular. Este centro atenderá los martes y viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. Para conocer todos los requisitos, actualizaciones y nuevas vacantes, visita directamente el portal de empleos de la ACP.

