Empleos en la ACP: Estas son las vacantes disponibles en septiembre 2025

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su lista de vacantes laborales correspondientes al mes de agosto de 2025. Las oportunidades están dirigidas a profesionales técnicos, operativos y especialistas en diversas áreas estratégicas para el funcionamiento del Canal. Para postular, los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleo de la ACP .

Vacantes disponibles en la ACP incluyen

trabajadoresdelaACP.png ACP

Técnicos y operativos:

Albañil, Carpintero, Soldador, Pintor, Electricista de Alto Voltaje, Mecánico Tornero, Armador de Embarcaciones, Trabajador en estructuras de hierro, entre otros.

Profesionales especializados:

Administrador de Proyectos (Transformación Digital), Analista de Fraude, Ingeniero Civil (Hidráulico-Sanitaria), Ingeniero de Datos, Especialista en Protección Ambiental, Médico General, Psicólogo Comunitario, Contador, Especialista en Informática, entre otros.

Programas de adiestramiento:

Entrenamiento para Pasacables y Coordinador de Entrada al Puerto en Adiestramiento.

Para postular, los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la ACP. Además, el Centro de Reclutamiento de la ACP ofrece servicios de orientación y acceso a computadoras para ayudar a los ciudadanos a postular. Este centro atenderá los martes y viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. Para conocer todos los requisitos, actualizaciones y nuevas vacantes, visita directamente el portal de empleos de la ACP.