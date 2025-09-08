Feria de carnet blanco y verde: ¿Fecha y costo según MINSA?

El jueves 25 de septiembre, Merca Panamá (Nave Volcán) llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde, junto con una jornada de vacunación, en coordinación con el Centro de Salud de Kuna Nega.
Costo del carnet blanco y verde según MINSA
- Carnet blanco (certificado de buena salud): B/. 30.00
- Carnet verde (manipuladores y operarios): B/. 15.00
La feria busca facilitar a la población el cumplimiento de los requisitos sanitarios para trabajar en áreas relacionadas con la manipulación de alimentos.