Feria de carnet blanco y verde: ¿Fecha y costo según MINSA?

En Merca Panamá se realizará una feria de carnet blanco y verde y jornada de vacunación. Conoce aquí los requisitos, costos y cómo participar.

Feria de carnet blanco y verde

Por Noemí Ruíz

El jueves 25 de septiembre, Merca Panamá (Nave Volcán) llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde, junto con una jornada de vacunación, en coordinación con el Centro de Salud de Kuna Nega.

Costo del carnet blanco y verde según MINSA

  • Carnet blanco (certificado de buena salud): B/. 30.00
  • Carnet verde (manipuladores y operarios): B/. 15.00

La feria busca facilitar a la población el cumplimiento de los requisitos sanitarios para trabajar en áreas relacionadas con la manipulación de alimentos.

