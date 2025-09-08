Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 17:54

CAPAC destaca avances tras aprobación del proyecto que modifica la ley de interés preferencial

CAPAC hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que proceda con la sanción oportuna de la ley.

Edificio de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). 

 

Ana Canto
La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) emitió un comunicado destacando la aprobación del proyecto de Ley 341, que busca reforzar el régimen de interés preferencial aplicado a préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda principal.

Según el gremio, esta aprobación representa un avance significativo para el país, al establecer un nuevo marco legal que permitirá reactivar la generación de empleo en la industria, estimular la inversión privada y brindar mayores oportunidades a miles de familias panameñas.

La normativa extiende de cinco a siete años el subsidio del 4% para préstamos comprendidos entre B/.80,000 y B/.120,000, facilitando así una adaptación más progresiva al término del beneficio.

CAPAC hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que proceda con la sanción oportuna de la ley, de manera que pueda entrar en vigor lo antes posible y comenzar a generar beneficios concretos para las familias panameñas.

