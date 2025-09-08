IFARHU: 2do pago del PASE-U y requisitos para cobrar el beneficio pronto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que, para cobrar la beca PASE-U, es indispensable que el estudiante haya asistido a las clases del segundo trimestre.

Actualmente, la institución trabaja junto al Ministerio de Educación (MEDUCA) para ultimar los detalles y definir el listado oficial de alumnos de primaria, premedia y media de los centros educativos del país.

¿Quiénes podrán cobrar el segundo pago del PASE-U?

Según el director del IFARHU, los estudiantes que hayan cumplido con al menos un 80 % de asistencia durante el primer trimestre podrán recibir el desembolso correspondiente.

No obstante, aproximadamente un 20 % de los estudiantes se vio afectado por la huelga docente registrada hace unos meses, la cual provocó la suspensión de clases. Este grupo deberá recuperar el contenido académico pendiente antes de poder acceder al pago del beneficio.