PASE-U, 2do Pago: ¿Cuándo el IFARHU pagará este desembolso a los estudiantes?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) se encuentra ultimando detalles para realizar el segundo pago del PASE-U correspondiente al 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

La entidad reiteró que, como requisito principal, los estudiantes deben haber asistido a clases durante el segundo trimestre para poder recibir el beneficio.

Además, no se descarta que, en un futuro, el rendimiento académico se convierta en un nuevo criterio para otorgar el PASE-U.

¿Quiénes podrán cobrar el segundo pago del PASE-U?

De acuerdo con el director del IFARHU, los estudiantes con al menos un 80 % de asistencia durante el primer trimestre podrán recibir el desembolso correspondiente.

Sin embargo, un 20 % de los estudiantes resultaron afectados por la huelga docente registrada hace unos meses, debido a la suspensión de clases. Este grupo deberá recuperar el contenido académico pendiente para poder acceder al pago del beneficio.

Se espera que, una vez cumplidos los requisitos, todos los estudiantes puedan recibir el segundo pago del PASE-U en las próximas semanas.