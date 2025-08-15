PASE-U 2025: IFARHU establece requisito indispensable para recibir el pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025 se efectuará en primera fase para el 80% de los estudiantes beneficiarios.

Este grupo corresponde a aquellos estudiantes que mantuvieron asistencia regular y no registraron afectaciones durante la reciente huelga docente. El 20% restante recibirá el pago posteriormente, una vez que el Ministerio de Educación (Meduca) entregue los informes que certifiquen la recuperación de clases y la calificación del primer trimestre.

Durante la ejecución del primer pago, el IFARHU identificó varias inconsistencias, incluyendo errores en nombres, cédulas y registros duplicados. La entidad aseguró que se tomarán medidas para que ningún estudiante vuelva a quedar fuera en esta segunda fase.

El @IFARHU realiza junto al @MeducaPma un proceso de revisión a los requisitos del pago del PASE-U, y una valoración sobre si se están cumpliendo los objetivos del programa. pic.twitter.com/33M1nlgLB4 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2025

Requisito clave según el IFARHU es la asistencia a clases

El PASE-U exige asistencia regular como condición principal para recibir el beneficio. Solo quienes cumplan con este requisito podrán cobrar el desembolso de forma inmediata.