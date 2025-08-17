El miércoles 20 de agosto se efectuará el segundo pago del mes para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este miércoles 20 de agosto, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país con su cédula vigente.

Jubilados y pensionados: Pagos de agosto y septiembre

ACH

Miércoles 20 de agosto

Viernes 5 y 19 de septiembre

Cheques

Miércoles 20 de agosto

Viernes 5 y lunes 22 de septiembre

Bono permanente a jubilados y pensionados

Se espera que este miércoles, la CSS efectúe el segundo pago del bono permanente para jubilados y pensionados de Panamá, correspondiente a B/. 50.00.

En diciembre se pagarán B/. 40.00, lo que sumará un total de B/. 140.00 anuales, considerando que ya se entregaron B/. 50.00 en abril.