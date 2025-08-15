Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 09:30

¡Cobros por jubilados y pensionados! Pagos de este mes continuarán el miércoles 20 de agosto

El segundo pago del bono permanente a jubilados y pensionados podría realizarse en el mes de agosto.

Pagos a jubilados y pensionados 

Ana Canto
El miércoles 20 de agosto, los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país.

Jubilados y pensionados: Pagos de agosto y septiembre

ACH

  • Miércoles 20 de agosto
  • Viernes 5 y 19 de septiembre

Cheques

  • Miércoles 20 de agosto
  • Viernes 5 y lunes 22 de septiembre

Pago del bono permanente para jubilados y pensionados

El segundo pago del bono permanente a jubilados y pensionados podría realizarse este mes, según lo establece la ley que autoriza este desembolso para este grupo de la población panameña.

