¡Cobros por jubilados y pensionados! Pagos de este mes continuarán el miércoles 20 de agosto

El miércoles 20 de agosto, los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país.

Jubilados y pensionados: Pagos de agosto y septiembre

ACH

Miércoles 20 de agosto

Viernes 5 y 19 de septiembre

Cheques

Miércoles 20 de agosto

Viernes 5 y lunes 22 de septiembre

Pago del bono permanente para jubilados y pensionados

El segundo pago del bono permanente a jubilados y pensionados podría realizarse este mes, según lo establece la ley que autoriza este desembolso para este grupo de la población panameña.