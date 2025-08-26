Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 11:13

Este martes 24 de agosto inicia el pago del bono permanente a jubilados y pensionados

La Contraloría refrendó $15 millones para el bono permanente de B/.50 a jubilados y pensionados de la CSS. El pago se hará efectivo entre martes y miércoles.

Noemí Ruíz
La Contraloría General de la República confirmó el refrendo por $15 millones de dólares para garantizar el pago del bono permanente de B/.50.00 destinado a300 mil jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo con la institución, el desembolso se realizará a partir de este martes 26 de agosto, beneficiando a miles de adultos mayores en todo el país.

Contraloría confirma que Jubilados y pensionados recibirán el bono permanente

Este bono, establecido mediante la Ley 438, es financiado por el Tesoro Nacional a través de lo recaudado del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas. Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados registrados en las planillas de la CSS al momento de su entrada en vigencia.

El director de la CSS, Dino Mon, reiteró que la Caja solo cumple la función de pagadora, mientras que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar los traslados de partidas que permitan la ejecución del pago.

Hasta el pasado viernes 22 de agosto, la fecha de pago aún no había sido confirmada, lo que había generado expectativa entre los beneficiarios.

