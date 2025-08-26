Joven sufre quemaduras durante cirugía en el Hospital Nicolás A. Solano

Un joven de 19 años continúa hospitalizado tras sufrir quemaduras durante un procedimiento quirúrgico en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.

Su padre, Carlos Ibarra, relató que el doctor a cargo del procedimiento le había dicho inicialmente que se trataba de una herida leve, que podía atenderse en casa. Sin embargo, al ingresar nuevamente al cuarto del paciente, se sorprendió al ver la gravedad de las lesiones.

"Le subo el suéter y ahí veo las quemaduras que tiene en la espalda, en la parte del estómago y abajo del vientre. No era una quemadita, era mucho más grave", relató Carlos Ibarra.

Apertura de investigación tras quemaduras a paciente

Ante este incidente, el médico encargado fue suspendido de sus turnos, mientras se realiza una investigación para determinar las circunstancias del procedimiento y la atención brindada al paciente.

El hospital informó que se está siguiendo el protocolo interno para garantizar la seguridad de los pacientes y evaluar cualquier acción correctiva necesaria.