Cancillería desconoce el paradero de Saúl Méndez tras su salida de Bolivia

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, indicó que la Cancillería desconoce el paradero del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, luego de que algunos medios reportaran su supuesto viaje a Nicaragua, tras haber permanecido en Venezuela durante las últimas semanas.
Le podría interesar: Presidente Mulino sobre Saúl Méndez: "Era muy machito al frente, pero ahora anda huyendo"
La Policía Nacional informó el 25 de julio que la Secretaría General de INTERPOL emitió una notificación roja en contra Saúl Méndez, tras su salida de Bolivia.
La noche del jueves 24 de julio, la Embajada de Bolivia en Panamá confirmó que Méndez abandonó ese país y que ya no goza de las protecciones ni garantías internacionales que le habían sido otorgadas.