Cancillería desconoce el paradero de Saúl Méndez tras su salida de Bolivia

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, indicó que la Cancillería desconoce el paradero del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, luego de que algunos medios reportaran su supuesto viaje a Nicaragua, tras haber permanecido en Venezuela durante las últimas semanas.

Asimismo, se refirió a la situación del dirigente Erasmo Cerrud, actualmente asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, y señaló que la Cancillería panameña está manejando la solicitud de salvoconducto correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1960350143267426430&partner=&hide_thread=false El vicecanciller de Panamá, @CarlosAHoyosB, se refirió este martes sobre los trámites relacionados con los dirigentes sindicales Saúl Méndez y Erasmo Cerrud. pic.twitter.com/LeHePxCous — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2025

La Policía Nacional informó el 25 de julio que la Secretaría General de INTERPOL emitió una notificación roja en contra Saúl Méndez, tras su salida de Bolivia.

La noche del jueves 24 de julio, la Embajada de Bolivia en Panamá confirmó que Méndez abandonó ese país y que ya no goza de las protecciones ni garantías internacionales que le habían sido otorgadas.