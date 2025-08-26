Lotería Nacional de Panamá confirma la fecha del sorteo del Gordito del Zodíaco de agosto

Este viernes 29 de agosto, la Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Leo, desde las 3:00 p.m. No olvides adquirir tus chances o billetes, que podrían hacerte ganar más de B/. 1,004,000.00, con una inversión de solo B/. 2.00.
Cómo ver el sorteo por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodiaco del 29 de agosto de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.