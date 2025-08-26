Panamá Entretenimiento -  26 de agosto de 2025 - 11:48

Lotería Nacional de Panamá confirma la fecha del sorteo del Gordito del Zodíaco de agosto

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Leo, desde las 3:00 p.m.

Lotería Nacional de Panamá confirma sorteo del Gordito del Zodíaco de agosto.

Lotería Nacional de Panamá confirma sorteo del Gordito del Zodíaco de agosto.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 29 de agosto, la Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Leo, desde las 3:00 p.m. No olvides adquirir tus chances o billetes, que podrían hacerte ganar más de B/. 1,004,000.00, con una inversión de solo B/. 2.00.

¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodiaco del 29 de agosto de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lnbpma/status/1960358267042910554&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo dominical

Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

EN VIVO | Resultados del Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional este 20 de agosto del 2025

Recomendadas

Más Noticias