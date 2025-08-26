MINSEG creará una fuerza de tarea para combatir tráfico de drogas en puertos

El ministro de Seguridad Pública (MINSEG), Frank Abrego, informó sobre la creación de una fuerza de tarea conjunta para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas desde puertos panameños.
El grupo estará integrado por el Consejo de Seguridad, Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ARAP, Autoridad Nacional de Aduanas, Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
MINSEG conforma fuerza de tarea contra tráfico de drogas en puertos
Esta medida busca intensificar la vigilancia y control en los puertos, reforzando los mecanismos de prevención y asegurando la seguridad nacional ante el tráfico ilícito de drogas.