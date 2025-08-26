Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 12:02

MINSEG creará una fuerza de tarea para combatir tráfico de drogas en puertos

MINSEG forma grupo conjunto con AMP, ARAP, Aduanas y Policía para intensificar lucha contra el tráfico de drogas en puertos panameños.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Seguridad Pública (MINSEG), Frank Abrego, informó sobre la creación de una fuerza de tarea conjunta para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas desde puertos panameños.

El grupo estará integrado por el Consejo de Seguridad, Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ARAP, Autoridad Nacional de Aduanas, Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

MINSEG conforma fuerza de tarea contra tráfico de drogas en puertos

"Vamos a poner mayor empeño del que ya se pone sobre el trasiego, a través de la modalidad donde 'preñan los contenedores' en los distintos puertos", explicó Abrego, refiriéndose a la introducción de drogas ocultas en contenedores. "Vamos a poner mayor empeño del que ya se pone sobre el trasiego, a través de la modalidad donde 'preñan los contenedores' en los distintos puertos", explicó Abrego, refiriéndose a la introducción de drogas ocultas en contenedores.

Esta medida busca intensificar la vigilancia y control en los puertos, reforzando los mecanismos de prevención y asegurando la seguridad nacional ante el tráfico ilícito de drogas.

