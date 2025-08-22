El Ministerio de Seguridad Pública (MinSeg) aclaró este viernes que la designación de la subcomisionada de la Policía Nacional, Sumilexy Miller, como directora ejecutiva de Alerta Amber es de carácter ad honorem, por lo que no implica remuneración adicional a sus funciones dentro de la institución policial.
Contenido relacionado: MOP renovación urbana de El Chorrillo avanza 71.8%
MINSEG aclara designación de subcomisionada para la Alerta Amber
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958996299560222809&partner=&hide_thread=false
“La designación responde a lo establecido en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, que creó la Oficina de Activación Temprana bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, la cual exige un perfil profesional específico para ocupar el cargo (Artículo 19)”, señaló el MinSeg en un comunicado. “La designación responde a lo establecido en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, que creó la Oficina de Activación Temprana bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, la cual exige un perfil profesional específico para ocupar el cargo (Artículo 19)”, señaló el MinSeg en un comunicado.
La entidad subrayó que la subcomisionada Miller cumple con todos los requisitos legales y profesionales establecidos por la normativa vigente.