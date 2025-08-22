Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 16:15

MINSEG aclara designación de subcomisionada para la Alerta Amber

El MINSEG explicó que la designación de la subcomisionada Miller como directora ejecutiva de Alerta Amber es ad honorem y cumple con la Ley 469.

El Ministerio de Seguridad Pública (MinSeg) aclaró este viernes que la designación de la subcomisionada de la Policía Nacional, Sumilexy Miller, como directora ejecutiva de Alerta Amber es de carácter ad honorem, por lo que no implica remuneración adicional a sus funciones dentro de la institución policial.

“La designación responde a lo establecido en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, que creó la Oficina de Activación Temprana bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, la cual exige un perfil profesional específico para ocupar el cargo (Artículo 19)”, señaló el MinSeg en un comunicado. “La designación responde a lo establecido en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, que creó la Oficina de Activación Temprana bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, la cual exige un perfil profesional específico para ocupar el cargo (Artículo 19)”, señaló el MinSeg en un comunicado.

La entidad subrayó que la subcomisionada Miller cumple con todos los requisitos legales y profesionales establecidos por la normativa vigente.

