El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este martes que la planta potabilizadora Sabanitas 2 quedó fuera de operaciones debido a una falla en el servicio eléctrico, ocasionada por las fuertes lluvias registradas en la provincia de Colón.
IDAAN advierte que fuertes lluvias deja sin agua a sectores en Colón
Como consecuencia, el suministro de agua potable se encuentra interrumpido en los corregimientos de Sabanitas, Cativá y Cristóbal Este, lo que afecta a cientos de usuarios en la región.
El IDAAN señaló que una vez restablecido el servicio eléctrico, se procederá con la reactivación de la planta y la normalización paulatina del sistema de distribución.
Mientras tanto, la entidad pidió a la población hacer un uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias hasta que se reanude el servicio.