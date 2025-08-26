El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó este martes que la planta potabilizadora Sabanitas 2 quedó fuera de operaciones debido a una falla en el servicio eléctrico, ocasionada por las fuertes lluvias registradas en la provincia de Colón.

IDAAN advierte que fuertes lluvias deja sin agua a sectores en Colón

La planta potabilizadora Sabanitas 2 se encuentra fuera de operaciones por una falla en el servicio eléctrico causado por las fuertes lluvias.

El suministro de agua ha sido interrumpido en los corregimientos de Sabanitas, Cativá y Cristóbal Este. @IDAANinforma — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2025

Como consecuencia, el suministro de agua potable se encuentra interrumpido en los corregimientos de Sabanitas, Cativá y Cristóbal Este, lo que afecta a cientos de usuarios en la región.

El IDAAN señaló que una vez restablecido el servicio eléctrico, se procederá con la reactivación de la planta y la normalización paulatina del sistema de distribución.

Mientras tanto, la entidad pidió a la población hacer un uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias hasta que se reanude el servicio.