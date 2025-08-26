Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 14:46

IDAAN advierte que fuertes lluvias deja sin agua a sectores en Colón

El IDAAN informó que la planta Sabanitas 2 está fuera de operaciones por una falla eléctrica. Sabanitas, Cativá y Cristóbal Este están sin agua.

Noemí Ruíz
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este martes que la planta potabilizadora Sabanitas 2 quedó fuera de operaciones debido a una falla en el servicio eléctrico, ocasionada por las fuertes lluvias registradas en la provincia de Colón.

Como consecuencia, el suministro de agua potable se encuentra interrumpido en los corregimientos de Sabanitas, Cativá y Cristóbal Este, lo que afecta a cientos de usuarios en la región.

El IDAAN señaló que una vez restablecido el servicio eléctrico, se procederá con la reactivación de la planta y la normalización paulatina del sistema de distribución.

Mientras tanto, la entidad pidió a la población hacer un uso racional del agua y tomar las previsiones necesarias hasta que se reanude el servicio.

