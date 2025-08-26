Estudiantes regresan al IPT de Capira luego de limpieza y desinfección de las instalaciones

El Ministerio Regional de Educación de Panamá Oeste, en coordinación con la Regional de Salud, informó a la comunidad educativa del Instituto Profesional y Técnico de Capira ( IPT de Capira ) que las condiciones del centro educativo se mantienen estables, lo que permite continuar con las clases presenciales durante este año escolar.

El director regional de Educación, Adriano Pérez, destacó que desde que se presentaron las primeras afectaciones de salud en un grupo de estudiantes, las autoridades intensificaron las jornadas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Además, se realizaron adecuaciones en aulas y pabellones, mantenimiento de los sistemas de agua y sanitarios, recolección oportuna de desechos, así como mejoras en la ventilación e iluminación de los salones.

El director regional de Salud, Jorge Melo, reiteró la importancia de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, destacando el suministro diario de agua proporcionado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Hasta la fecha, solo se ha confirmado un caso positivo de leptospirosis en una estudiante durante el primer trimestre de este año escolar.

Todas estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de garantizar un ambiente escolar seguro y adecuado para estudiantes, docentes, personal administrativo y la comunidad educativa en general.