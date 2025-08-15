IPT de Capira reanudará clases el lunes tras trabajos de limpieza y mejoras

Este viernes 15 de agosto, se llevaron a cabo los últimos trabajos de limpieza en el IPT de Capira , en Panamá Oeste. Según la dirección del plantel, las labores se realizaron cumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Salud (MINSA), y se añadió un esfuerzo extra para garantizar la seguridad y la higiene de las instalaciones.

El IPT de Capira retomarán a clases este lunes 18 de agosto

El director regional, Adriano Pérez, informó que todos los estudiantes deberán retornar a clases el próximo lunes, para ambos turnos. Pérez destacó que la institución “puso una milla extra” para que las instalaciones estuvieran listas y seguras para los alumnos y docentes.

El MINSA explicó que se han detectado alergias e infecciones por hongos y otras afectaciones que no corresponden con el entorno esperado de este centro educativo. Sin embargo, se destacó la presencia de gran cantidad de heces de murciélagos en las hojas del cielo raso de los salones, así como aguas servidas e inconsistencias en la limpieza de los baños.