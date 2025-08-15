Pandura Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 13:29

PGN investiga muerte de una bebé en comunidad de Veraguas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación por el fallecimiento de una menor de cinco meses en Pandura, Chitra.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, en coordinación con la Personería Municipal del distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, inició de oficio una investigación por el fallecimiento de una menor de cinco meses de edad, residente en la apartada comunidad de Pandura, corregimiento de Chitra, en el distrito de Calobre.

Según el comunicado oficial, la diligencia comenzó el pasado 10 de agosto con el objetivo de determinar las causas del deceso y establecer si existe o no responsabilidad de terceras personas en el hecho.

La PGN reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y aseguró que continuará trabajando para esclarecer lo ocurrido, garantizando el acceso a la justicia.

