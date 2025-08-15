Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 10:27

Activan Alerta Amber por desaparición de tres menores de edad en Panamá y Colón

La PGN activó una Alerta Amber tras la desaparición de las menores: Yorlenis Gonzáles de 14 años, Miguel Nieto de 12 años y Yineylis Sánchez de 16 años.

Activan Alerta Amber por desaparición.

Activan Alerta Amber por desaparición.

PGN
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Yorlenis Gonzáles de 14 años, Miguel Nieto de 12 años y Yineylis Sánchez de 16 años.

La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

Los menores fueron vistos por última vez en los siguientes lugares:

  • Yorlenis Yisel González en Nuevo Chagres, El Tecal, Chilibre, Panamá
  • Miguel Adrián Nieto en Villa Carmen, Cristóbal, Colón
  • Yineylis Lineth Ramos próximo al I.P.T., Juan Díaz, Panamá

Contenido relacionado: Activan Alerta Amber por desaparición del menor Cristian Caicedo Palacios

Descripción de la menor desaparecida: Yorlenis Gonzáles

  • Estatura: 1.55m
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Negro, liso
  • Piel: Trigueña
  • Ojos: Negros
  • Señales particulares: Mantiene una pequeña cicatriz en la frente, de lado derecho.

Otros detalles: Vestía falda azul, suéter color gris y zapatos negros.

Descripción del menor desaparecido: Miguel Nieto

  • Estatura: 1.55m.
  • Contextura: Gruesa
  • Cabello: Negro, liso
  • Piel: Trigueña
  • Ojos: Negros

Descripción de la menor desaparecida: Yineylis Sánchez

  • Estatura: 1.64m
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Castaño, Ondulado
  • Piel: Clara
  • Ojos: Negros
  • Señales particulares: Mantiene un lunar cerca del ojo derecho y un lunar en la parte superior del labio, lado izquierdo.

Otros detalles: Vestía una falda azul plisada, camisa blanca, medias blancas y zapatos negros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1956326188495851531&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Activan Alerta Amber por desaparición del menor Cristian Caicedo Palacios

Activan Alerta Amber por desaparición de dos menores de edad

Presidente Mulino recorre la construcción del nuevo muelle multipropósito en Puerto Armuelles

Recomendadas

Más Noticias