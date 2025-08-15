Activan Alerta Amber por desaparición de tres menores de edad en Panamá y Colón

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a dos menores de edad: Yorlenis Gonzáles de 14 años, Miguel Nieto de 12 años y Yineylis Sánchez de 16 años.
Los menores fueron vistos por última vez en los siguientes lugares:
- Yorlenis Yisel González en Nuevo Chagres, El Tecal, Chilibre, Panamá
- Miguel Adrián Nieto en Villa Carmen, Cristóbal, Colón
- Yineylis Lineth Ramos próximo al I.P.T., Juan Díaz, Panamá
Descripción de la menor desaparecida: Yorlenis Gonzáles
- Estatura: 1.55m
- Contextura: Delgada
- Cabello: Negro, liso
- Piel: Trigueña
- Ojos: Negros
- Señales particulares: Mantiene una pequeña cicatriz en la frente, de lado derecho.
Otros detalles: Vestía falda azul, suéter color gris y zapatos negros.
Descripción del menor desaparecido: Miguel Nieto
- Estatura: 1.55m.
- Contextura: Gruesa
- Cabello: Negro, liso
- Piel: Trigueña
- Ojos: Negros
Descripción de la menor desaparecida: Yineylis Sánchez
- Estatura: 1.64m
- Contextura: Delgada
- Cabello: Castaño, Ondulado
- Piel: Clara
- Ojos: Negros
- Señales particulares: Mantiene un lunar cerca del ojo derecho y un lunar en la parte superior del labio, lado izquierdo.
Otros detalles: Vestía una falda azul plisada, camisa blanca, medias blancas y zapatos negros.