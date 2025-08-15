Activan Alerta Amber por desaparición de tres menores de edad en Panamá y Colón

Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, se procede a la activación de la @alertaamberpma por:

YORLENIS GONZÁLEZ

MIGUEL NIETO

YINEYLIS RAMOS



y en consecuencia, se solicita la colaboración de la ciudadanía. #ReportaAl104 pic.twitter.com/YcOMZ8LC9M