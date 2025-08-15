Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 11:16

Gobierno aclara que CONAGUA no ha aprobado uso del Lago Bayano para el Canal de Panamá

El Gobierno Nacional desmiente que el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) haya recomendado utilizar el Lago Bayano como fuente para el Canal de Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional aclaró que el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) no ha emitido ni recomendado ningún proyecto que contemple el uso del Lago Bayano como fuente hídrica para la operación del Canal de Panamá.

La información divulgada en medios de comunicación y foros públicos proviene de una iniciativa presentada a título personal por un exfuncionario de CONAGUA, que no representa el análisis técnico ni la postura oficial del Consejo ni el consenso de sus miembros actuales.

CONAGUA, como ente asesor en materia de recursos hídricos, basa sus recomendaciones en estudios técnicos rigurosos, consultas interinstitucionales y en el cumplimiento de principios de sostenibilidad y uso equitativo del agua.

El Gobierno aclaró que cualquier decisión oficial sobre alternativas de abastecimiento hídrico será comunicada oportunamente, una vez finalizado el proceso de evaluación en coordinación con las entidades estatales competentes.

Finalmente, se reafirmó el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable del recurso hídrico, en beneficio de todos los panameños.

