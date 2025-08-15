Gobierno aclara que CONAGUA no ha aprobado uso del Lago Bayano para el Canal de Panamá

El Gobierno Nacional aclaró que el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) no ha emitido ni recomendado ningún proyecto que contemple el uso del Lago Bayano como fuente hídrica para la operación del Canal de Panamá.

La información divulgada en medios de comunicación y foros públicos proviene de una iniciativa presentada a título personal por un exfuncionario de CONAGUA, que no representa el análisis técnico ni la postura oficial del Consejo ni el consenso de sus miembros actuales.

CONAGUA niega aprobación del Lago Bayano para el Canal de Panamá

NOTA ACLARATORIA

Ante recientes publicaciones y declaraciones que atribuyen al Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), la elaboración de una propuesta para utilizar el Lago Bayano como fuente de

suministro para la operación del Canal de Panamá, el Gobierno Nacional considera… pic.twitter.com/T2AZVX76fx — Juan Carlos Orillac U (@JuanCOrillac) August 15, 2025

CONAGUA, como ente asesor en materia de recursos hídricos, basa sus recomendaciones en estudios técnicos rigurosos, consultas interinstitucionales y en el cumplimiento de principios de sostenibilidad y uso equitativo del agua.

El Gobierno aclaró que cualquier decisión oficial sobre alternativas de abastecimiento hídrico será comunicada oportunamente, una vez finalizado el proceso de evaluación en coordinación con las entidades estatales competentes.

Finalmente, se reafirmó el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable del recurso hídrico, en beneficio de todos los panameños.