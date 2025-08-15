Canal de Panamá celebra 111 años conectando el comercio mundial

El Canal de Panamá conmemora hoy 111 años de operaciones, reafirmando su papel estratégico en la economía nacional y global. Desde su inauguración, la vía interoceánica se ha consolidado como un punto clave del comercio mundial, conectando 180 rutas marítimas y facilitando el tránsito de aproximadamente 3% del comercio marítimo global, enlazando 1,920 puertos en 170 países.

Canal de Panamá cumple 111 años de operaciones

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) destaca su compromiso continuo con la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la operación, promoviendo la competitividad del país y su posición como hub logístico internacional.

El Canal sigue siendo un motor de desarrollo económico para Panamá, generando empleo, inversión y oportunidades de crecimiento en el comercio y la logística global.