Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 08:14

Canal de Panamá celebra 111 años conectando el comercio mundial

El Canal de Panamá cumple 111 años de operaciones, conectando 180 rutas marítimas y facilitando cerca del 3% del comercio marítimo global.

Canal de Panamá celebra 111 años

Canal de Panamá celebra 111 años

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá conmemora hoy 111 años de operaciones, reafirmando su papel estratégico en la economía nacional y global. Desde su inauguración, la vía interoceánica se ha consolidado como un punto clave del comercio mundial, conectando 180 rutas marítimas y facilitando el tránsito de aproximadamente 3% del comercio marítimo global, enlazando 1,920 puertos en 170 países.

Canal de Panamá cumple 111 años de operaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956225590672896506&partner=&hide_thread=false

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) destaca su compromiso continuo con la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la operación, promoviendo la competitividad del país y su posición como hub logístico internacional.

El Canal sigue siendo un motor de desarrollo económico para Panamá, generando empleo, inversión y oportunidades de crecimiento en el comercio y la logística global.

En esta nota:
Seguir leyendo

Canal de Panamá: aranceles de Estados Unidos no han afectado el tránsito por la vía marítima

¿Quieres trabajar en el Cuarto Puente sobre el Canal? Conoce las vacantes de esta semana

15 de agosto: Historia y evolución del Canal de Panamá

Recomendadas

Más Noticias