Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 08:07

506 años de historia: Ciudad de Panamá celebra su fundación

Fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, la Ciudad de Panamá conmemora 506 años como el primer asentamiento español.

Ciudad de Panamá La Vieja

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Ciudad de Panamá celebra hoy 506 años de su fundación, ocurrida el 15 de agosto de 1519 por el gobernador español Pedro Arias Dávila, convirtiéndose en el primer asentamiento español en el litoral Pacífico del continente americano.

Este hecho histórico marcó el inicio del desarrollo urbano, comercial y cultural en la región, convirtiendo a Panamá en un punto clave para las rutas de intercambio entre América y el resto del mundo.

En la actualidad, la capital panameña es un centro financiero y logístico de relevancia global, donde la historia convive con la modernidad de sus rascacielos y el dinamismo de su gente.

¡Felicidades, Ciudad de Panamá, por sus 506 años de historia y progreso!

