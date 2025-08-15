506 años de historia: Ciudad de Panamá celebra su fundación

La Ciudad de Panamá celebra hoy 506 años de su fundación, ocurrida el 15 de agosto de 1519 por el gobernador español Pedro Arias Dávila, convirtiéndose en el primer asentamiento español en el litoral Pacífico del continente americano.

Aniversario 506 de la Ciudad de Panamá, la primera en el Pacífico

Este hecho histórico marcó el inicio del desarrollo urbano, comercial y cultural en la región, convirtiendo a Panamá en un punto clave para las rutas de intercambio entre América y el resto del mundo.

En la actualidad, la capital panameña es un centro financiero y logístico de relevancia global, donde la historia convive con la modernidad de sus rascacielos y el dinamismo de su gente.

¡Felicidades, Ciudad de Panamá, por sus 506 años de historia y progreso!