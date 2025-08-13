¡Imperdible! Habrá entrada gratuita a Panamá La Vieja el viernes 15 de agosto

El viernes 15 de agosto, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo realizará una jornada de puertas abiertas desde las 8:30 a.m., ofreciendo acceso gratuito a nacionales y residentes.
Durante la actividad, los visitantes podrán recorrer libremente este emblemático conjunto patrimonial, considerado la primera ciudad fundada por los españoles en la costa del Pacífico americano, y conocer más sobre su historia y legado cultural.
Entrada gratuita al Sitio Arqueológico de Panamá Viejo
El transporte interno tendrá un costo simbólico de B/.1.00, y se habilitarán espacios para el disfrute familiar y actividades educativas. La jornada busca promover el conocimiento del patrimonio histórico nacional y brindar una experiencia enriquecedora para toda la comunidad.