¡Imperdible! Habrá entrada gratuita a Panamá La Vieja el viernes 15 de agosto

El sitio arqueológico de Panamá Viejo dio a conocer que tendrá una jornada de puertas abiertas el viernes 15 de agosto.

Durante la actividad, los visitantes podrán recorrer libremente este emblemático conjunto patrimonial, considerado la primera ciudad fundada por los españoles en la costa del Pacífico americano, y conocer más sobre su historia y legado cultural.

El transporte interno tendrá un costo simbólico de B/.1.00, y se habilitarán espacios para el disfrute familiar y actividades educativas. La jornada busca promover el conocimiento del patrimonio histórico nacional y brindar una experiencia enriquecedora para toda la comunidad.

