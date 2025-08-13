¡Use paraguas! IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta las 11:59 p.m. del viernes 15 de agosto de 2025.
IMHPA alerta por lluvias y tormentas en gran parte del país
El pronóstico, elaborado por el meteorólogo Emanuel Velásquez, detalla que las áreas bajo aviso incluyen: Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, así como las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y las regiones marítimas del país.
Según el IMHPA, se prevé que el evento presente fuerte intensidad en varias de estas zonas, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones y ráfagas de viento.