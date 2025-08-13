Contraloría detecta irregularidades por más de 11 millones en juntas comunales

La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un total de 17 nuevos informes de auditoría que evidencian irregularidades financieras superiores a los 11 millones de dólares en distintas juntas comunales del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contraloría remite 17 informes al Ministerio Público sobre juntas comunales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955736098879234214?t=dPcCWJ9uAGyffjognH9BVQ&s=19&partner=&hide_thread=false Supuestas irregularidades económicas que superan los 11 millones de dólares en varias juntas comunales, fueron detectadas a través de nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.



La información contenida en 17 informes, fue remitida al Ministerio… pic.twitter.com/jn9OuKNGJT — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2025

Estos hallazgos, que involucran a miembros de diversas corrientes políticas, forman parte del plan nacional de fiscalización que ha auditado ya 36 juntas comunales en el periodo 2019–2024.

La acción busca garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y reforzar el control sobre el manejo financiero de estas instituciones locales.