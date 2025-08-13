Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 09:35

Contralor critica aumentos salariales en el Tribunal Electoral

El contralor Anel Flores cuestionó que magistrados del Tribunal Electoral se aumentaran $4 mil de salario sin control previo, y pidió supervisión estricta.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El contralor de la República, Anel Flores, cuestionó este martes que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) se aumentaran el salario en B/.4 mil cada uno el pasado 24 de julio, sin la supervisión de la Contraloría General, que retomó el control previo en la institución el 1 de agosto después de nueve años.

“Cuando entró la Contraloría por primera vez en nueve años, ya había pasado… pero le tengo un mensaje a ellos: tenemos que conversar, señores magistrados”, advirtió Flores. “Cuando entró la Contraloría por primera vez en nueve años, ya había pasado… pero le tengo un mensaje a ellos: tenemos que conversar, señores magistrados”, advirtió Flores.

El contralor señaló que, durante casi una década, el TE operó sin control previo y que incluso cerró las oficinas de la Contraloría en sus instalaciones.

En tono crítico, Flores dijo haber llamado a los exboxeadores Roberto “Manotas” Durán y Roberto Penedo para “ayudar a parar todos estos goles” y calificó la situación como si “todos estos magistrados y órganos vivieran en Alicia en el País de las Maravillas”.

Flores adelantó que pedirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional revisar minuciosamente las asignaciones de estas instituciones:

“No les damos el presupuesto para pretensiones como estas. Todas las instituciones dependen de la ley de presupuesto y vamos a ponerles la lupa”. “No les damos el presupuesto para pretensiones como estas. Todas las instituciones dependen de la ley de presupuesto y vamos a ponerles la lupa”.

