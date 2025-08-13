Contralor critica aumentos salariales en el Tribunal Electoral

El contralor de la República, Anel Flores, cuestionó este martes que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) se aumentaran el salario en B/.4 mil cada uno el pasado 24 de julio, sin la supervisión de la Contraloría General, que retomó el control previo en la institución el 1 de agosto después de nueve años.
El contralor señaló que, durante casi una década, el TE operó sin control previo y que incluso cerró las oficinas de la Contraloría en sus instalaciones.
Contralor reacciona a los aumentos salariales en el Tribunal Electoral sin control previo
En tono crítico, Flores dijo haber llamado a los exboxeadores Roberto “Manotas” Durán y Roberto Penedo para “ayudar a parar todos estos goles” y calificó la situación como si “todos estos magistrados y órganos vivieran en Alicia en el País de las Maravillas”.
Flores adelantó que pedirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional revisar minuciosamente las asignaciones de estas instituciones: