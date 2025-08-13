CCIAP y contralor critican suspensión parcial de retiro especial en CSJ

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ( CCIAP ) , Juan Arias, y el contralor de la República, Anel Flores, criticaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender únicamente para sus magistrados la compensación de retiro equivalente al 100% de su salario, manteniendo el beneficio para los jueces

Arias señaló que la medida no responde a lo que la población ha reclamado en las últimas semanas: "Una suspensión no es lo que la ciudadanía está solicitando y mucho menos una suspensión parcial. Nos están probando para ver cómo les va… eso no es lo que está pidiendo la ciudadanía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955602708607512736&partner=&hide_thread=false “Yo no amenacé, yo voy a demandar la inconstitucionalidad de este tema, pero como son ellos mismos que se tienen que juzgar entre ellos mismos, también vamos a presentar una demanda de impedimento para todos los de la Corte, magistrados y suplentes, porque no son ellos los que… pic.twitter.com/9tlBrjYhBP — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2025

Contralor cuestionan que la CSJ solo suspenda compensación de retiro a magistrados

Por su parte, el contralor Flores calificó la decisión como un “adorno cosmético”, cuestionando la falta de transparencia sobre cuántos jueces serían beneficiados y el costo real de la medida:

“Han eliminado para ellos, los nueve magistrados, el tema de la jubilación especial, sin embargo, lo han dejado para los jueces… ahí no hay ninguna corrida financiera ni actuarial para saber de qué estamos hablando en dinero”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955620324642374025&partner=&hide_thread=false El contralor @AnelBoloFlores califica como “un adorno cosmético” la suspensión de la compensación de retiro para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, "sin embargo, lo han dejado para los jueces, que no sabemos cuántos son, de cuánto dinero estamos hablando, ahí no hay… pic.twitter.com/SdEVJHrHM8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2025

Flores también recordó que, aunque la CSJ asegura que el beneficio se financiaría con su propio presupuesto, este proviene del erario público: "El presupuesto de ellos se alimenta del presupuesto nacional, donde todos los panameños aportamos nuestros impuestos".

El contralor anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo que crea la compensación de retiro, junto con una solicitud de impedimento para que los magistrados y suplentes no participen en la decisión: “No son ellos los que van a decidir ellos mismos qué hacer”.