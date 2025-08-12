Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 07:19

CCIAP rechaza jubilaciones especiales para magistrados y exige uso responsable de recursos públicos

La CCIAP critica el Acuerdo 407 que otorga a magistrados el 100% de su último salario como retiro y pide dar marcha atrás a la medida.

@CCIAP
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazó categóricamente el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial el 8 de agosto de 2025, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia crea un fondo especial de compensación por retiro que garantiza a sus magistrados el 100% de su último salario, extendiendo beneficios similares a otras posiciones judiciales.

El presidente de la CCIAP, Juan Arias, advirtió que la medida viola el principio de igualdad ante la ley y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio Ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas públicas.

CCIAP critica el Acuerdo 407 que otorga a magistrados el 100% de su último salario

“La justicia necesita recursos, pero para fortalecer su accionar, mejorar su eficiencia, imparcialidad y servicio a la ciudadanía, no para otorgar beneficios especiales a unos pocos”, subrayó Arias. “La justicia necesita recursos, pero para fortalecer su accionar, mejorar su eficiencia, imparcialidad y servicio a la ciudadanía, no para otorgar beneficios especiales a unos pocos”, subrayó Arias.

La CCIAP alertó que la decisión se da en un contexto que exige austeridad, transparencia y responsabilidad fiscal, recordando que “Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable” y que los impuestos deben destinarse a las verdaderas necesidades del país.

La organización empresarial instó a las autoridades a revertir la medida y alinear sus decisiones con el clamor ciudadano por una justicia igualitaria y un manejo responsable de los fondos públicos.

