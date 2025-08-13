CSJ suspende jubilación del 100% para magistrados y jueces tras críticas públicas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la suspensión de la compensación de retiro para los magistrados que integran el Pleno, contemplada en el acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024. La medida se adopta luego de las críticas ciudadanas por el beneficio que permitiría la jubilación con el 100 % del salario.
En un comunicado, la secretaria general de la CSJ, Yanixsa Yuen, señaló que el Órgano Judicial “no tiene un régimen de jubilación especial”, ya que los jueces y magistrados se rigen por las mismas condiciones, requisitos de edad, cuotas y tope de jubilación que establece la Caja de Seguro Social (CSS).
CSJ suspende compensación de retiro para sus magistrados
Yuen defendió que el acuerdo buscaba “reconocer y dignificar la labor” de los funcionarios judiciales y que el método empleado “es respetuoso de la Constitución y la ley”. Además, rechazó “todo irrespeto e injerencia de otros órganos del Estado” y denunció la difusión de información incorrecta, como que el beneficio era exclusivo para los magistrados de la CSJ o que ascendía a 14 mil dólares.