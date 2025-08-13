Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 07:57

CSJ suspende jubilación del 100% para magistrados y jueces tras críticas públicas

La Corte Suprema de Justicia suspende la compensación de retiro para sus magistrados, tras críticas ciudadanas y defensa de su independencia judicial.

CSJ suspende jubilación del 100% para magistrados y jueces

CSJ suspende jubilación del 100% para magistrados y jueces

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la suspensión de la compensación de retiro para los magistrados que integran el Pleno, contemplada en el acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024. La medida se adopta luego de las críticas ciudadanas por el beneficio que permitiría la jubilación con el 100 % del salario.

En un comunicado, la secretaria general de la CSJ, Yanixsa Yuen, señaló que el Órgano Judicial “no tiene un régimen de jubilación especial”, ya que los jueces y magistrados se rigen por las mismas condiciones, requisitos de edad, cuotas y tope de jubilación que establece la Caja de Seguro Social (CSS).

CSJ suspende compensación de retiro para sus magistrados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955467067605262565&partner=&hide_thread=false

Yuen defendió que el acuerdo buscaba “reconocer y dignificar la labor” de los funcionarios judiciales y que el método empleado “es respetuoso de la Constitución y la ley”. Además, rechazó “todo irrespeto e injerencia de otros órganos del Estado” y denunció la difusión de información incorrecta, como que el beneficio era exclusivo para los magistrados de la CSJ o que ascendía a 14 mil dólares.

“Pueblo panameño, hemos escuchado su voz… Hemos decidido suspender para los magistrados y magistradas que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la compensación de retiro”, concluyó la funcionaria. “Pueblo panameño, hemos escuchado su voz… Hemos decidido suspender para los magistrados y magistradas que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la compensación de retiro”, concluyó la funcionaria.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente de CCIAP pide a la CSJ "que elimine estas jubilaciones especiales" para magistrados y jueces

Contralor presentará demandas por compensación de retiro para magistrados y jueces de la CSJ

Corte Suprema de Justicia suspende compensación de retiro para magistrados

Recomendadas

Más Noticias