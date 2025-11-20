Repechaje Mundial 2026: así quedaron los cruces de la FIFA en la repesca intercontinental y UEFA

La FIFA presentó oficialmente los emparejamientos del repechaje intercontinental y europeo rumbo al Mundial 2026, definiendo el camino final de 22 selecciones que aún mantienen vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de la Concacaf, varias federaciones deberán jugarse su última oportunidad en el repechaje, luego de una eliminatoria ajustada en la que no pudieron asegurar cupos directos.

Así se jugará el repechaje de la UEFA

Llave A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Final

Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Llave B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Final

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Llave C

Semifinales

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Final

Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania

Llave D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda

Final

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte

Las llaves europeas se disputarán a partido único, primero semifinal y luego final. El equipo que aparece primero en cada cruce será local.

Así se jugará la repesca Intercontinental

Seis selecciones competirán por dos boletos al Mundial 2026. Los duelos se disputarán en México, específicamente en los estadios:

Estadio Akron (Guadalajara)

(Guadalajara) Estadio BBVA (Monterrey)

Semifinal 1

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1

R.D. del Congo vs. ganador de la Semifinal 1

El ganador clasifica al Mundial 2026.

Semifinal 2

Bolivia vs. Suriname

Final 2

Iraq vs. ganador de la Semifinal 2

El ganador clasifica al Mundial 2026.

22 selecciones por los últimos boletos al Mundial

En total, 22 selecciones 16 de la UEFA y 6 de otras confederaciones disputarán los repechajes que definirán las últimas seis plazas del torneo:

4 cupos para Europa

para Europa 2 cupos para el repechaje intercontinental

Los partidos se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, siendo la última oportunidad para que estas selecciones aseguren su presencia en la Copa del Mundo.