Repechaje Mundial 2026: así quedaron los cruces de la FIFA en la repesca intercontinental y UEFA

La FIFA presentó oficialmente los emparejamientos del repechaje intercontinental y europeo rumbo al Mundial 2026, definiendo el camino final de 22 selecciones que aún mantienen vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Así se jugará el repechaje de la UEFA
Llave A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina
Final
-
Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte
Llave B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia
- Polonia vs. Albania
Final
-
Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania
Llave C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania
- Eslovaquia vs. Kosovo
Final
-
Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania
Llave D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte
- República Checa vs. Irlanda
Final
-
República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte
Las llaves europeas se disputarán a partido único, primero semifinal y luego final. El equipo que aparece primero en cada cruce será local.
Así se jugará la repesca Intercontinental
Seis selecciones competirán por dos boletos al Mundial 2026. Los duelos se disputarán en México, específicamente en los estadios:
- Estadio Akron (Guadalajara)
- Estadio BBVA (Monterrey)
Semifinal 1
-
Nueva Caledonia vs. Jamaica
Final 1
-
R.D. del Congo vs. ganador de la Semifinal 1
El ganador clasifica al Mundial 2026.
Semifinal 2
-
Bolivia vs. Suriname
Final 2
-
Iraq vs. ganador de la Semifinal 2
22 selecciones por los últimos boletos al Mundial
En total, 22 selecciones 16 de la UEFA y 6 de otras confederaciones disputarán los repechajes que definirán las últimas seis plazas del torneo:
- 4 cupos para Europa
- 2 cupos para el repechaje intercontinental
Los partidos se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, siendo la última oportunidad para que estas selecciones aseguren su presencia en la Copa del Mundo.