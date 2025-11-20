Fúbtol Deportes -  20 de noviembre de 2025 - 09:12

Repechaje Mundial 2026: así quedaron los cruces de la FIFA en la repesca intercontinental y UEFA

La FIFA definió las llaves del repechaje rumbo al Mundial 2026. Conoce los cruces de UEFA, los partidos intercontinental, las sedes en México y las fechas clave

Repechaje Mundial 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La FIFA presentó oficialmente los emparejamientos del repechaje intercontinental y europeo rumbo al Mundial 2026, definiendo el camino final de 22 selecciones que aún mantienen vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de la Concacaf, varias federaciones deberán jugarse su última oportunidad en el repechaje, luego de una eliminatoria ajustada en la que no pudieron asegurar cupos directos.

Así se jugará el repechaje de la UEFA

Llave A

Semifinales

  • Italia vs. Irlanda del Norte
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Final

  • Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Llave B

Semifinales

  • Ucrania vs. Suecia
  • Polonia vs. Albania

Final

  • Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Llave C

Semifinales

  • Turquía vs. Rumania
  • Eslovaquia vs. Kosovo

Final

  • Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania

Llave D

Semifinales

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • República Checa vs. Irlanda

Final

  • República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte

Las llaves europeas se disputarán a partido único, primero semifinal y luego final. El equipo que aparece primero en cada cruce será local.

Así se jugará la repesca Intercontinental

Seis selecciones competirán por dos boletos al Mundial 2026. Los duelos se disputarán en México, específicamente en los estadios:

  • Estadio Akron (Guadalajara)
  • Estadio BBVA (Monterrey)

Semifinal 1

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1

  • R.D. del Congo vs. ganador de la Semifinal 1

El ganador clasifica al Mundial 2026.

Semifinal 2

  • Bolivia vs. Suriname

Final 2

  • Iraq vs. ganador de la Semifinal 2

El ganador clasifica al Mundial 2026.
22 selecciones por los últimos boletos al Mundial

En total, 22 selecciones 16 de la UEFA y 6 de otras confederaciones disputarán los repechajes que definirán las últimas seis plazas del torneo:

  • 4 cupos para Europa
  • 2 cupos para el repechaje intercontinental

Los partidos se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, siendo la última oportunidad para que estas selecciones aseguren su presencia en la Copa del Mundo.

