VIDEO | Sorteo del repechaje intercontinental y UEFA rumbo al Mundial 2026: bombos, partidos y fechas

Sorteo del repechaje intercontinental y UEFA rumbo al Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente el formato y los emparejamientos del repechaje intercontinental y europeo rumbo al Mundial de 2026, dejando definidas las llaves que disputarán las últimas plazas para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Repechaje de la UEFA: 16 selecciones en disputa

La instancia europea contará con 16 selecciones, distribuidas en distintos bombos, que competirán en llaves directas para asegurar los últimos cupos disponibles del continente. El sorteo definió cruces de semifinal y final a partido único, manteniendo el formato tradicional de la repesca europea.

México será sede del repechaje intercontinental

La FIFA confirmó también las sedes del repechaje intercontinental, que se jugará en territorio mexicano.

Los compromisos se disputarán en:

Estadio Akron – Guadalajara

– Guadalajara Estadio BBVA – Monterrey

Ambos escenarios acogerán las semifinales y finales que definirán a los dos equipos que completarán la lista de 48 selecciones clasificadas al Mundial.