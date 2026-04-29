Sujetos roban joyería de Costa del Este; implicados fueron aprehendidos en Tocumen

Este miércoles 29 de abril, se registró un robo en una joyería de Costa del Este. Varios sujetos, vestidos con indumentaria de construcción, forzaron el acceso al local para ingresar. En el hecho, el agente de seguridad del establecimiento resultó herido.
Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades localizaron el vehículo utilizado en el hecho delictivo en el sector de El Hueco de Tocumen, en cuyo interior se hallaron prendas de vestir y parte de la mercancía robada.
Posteriormente, en las riberas de un río cercano, se logró la ubicación y aprehensión de los presuntos implicados, quienes se encontraban con poca ropa al momento de su captura.