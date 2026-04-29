Sujetos roban joyería de Costa del Este; implicados fueron aprehendidos en Tocumen

Este miércoles 29 de abril, se registró un robo en una joyería de Costa del Este. Varios sujetos, vestidos con indumentaria de construcción, forzaron el acceso al local para ingresar. En el hecho, el agente de seguridad del establecimiento resultó herido.

Tras el robo, los delincuentes huyeron en un vehículo hacia el Corredor Sur, presuntamente para evadir la presencia policial en las vías principales. Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área y el Ministerio Público inició las investigaciones para dar con los responsables.

Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades localizaron el vehículo utilizado en el hecho delictivo en el sector de El Hueco de Tocumen, en cuyo interior se hallaron prendas de vestir y parte de la mercancía robada.

Posteriormente, en las riberas de un río cercano, se logró la ubicación y aprehensión de los presuntos implicados, quienes se encontraban con poca ropa al momento de su captura.