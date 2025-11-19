Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 18:03

Presidente Mulino recibe a la Selección de Panamá en el Palacio de Las Garzas

El presidente José Raúl Mulino recibió a la Selección Nacional en el Palacio de Las Garzas tras su clasificación al Mundial 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los jugadores de la Selección de Panamá y parte del cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen fueron recibidos este miércoles en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras conseguir la clasificación al Mundial 2026.

El onceno panameño aseguró su pase directo a la Copa del Mundo este martes 18 de noviembre, luego de vencer 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

La celebración por la segunda clasificación se extendió hasta la madrugada, cuando cientos de panameños se reunieron en Calle 50 y en diversas avenidas de la capital y del interior del país para festejar el logro deportivo.

Copa Mundial de Fútbol 2026

El Mundial 2026 se disputará en junio y julio en Canadá, Estados Unidos y México. El sorteo que definirá los rivales de Panamá en la fase de grupos se realizará el próximo viernes 5 de diciembre.

