Presidente Mulino recibe a la Selección de Panamá en el Palacio de Las Garzas

Los jugadores de la Selección de Panamá y parte del cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen fueron recibidos este miércoles en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras conseguir la clasificación al Mundial 2026.
La celebración por la segunda clasificación se extendió hasta la madrugada, cuando cientos de panameños se reunieron en Calle 50 y en diversas avenidas de la capital y del interior del país para festejar el logro deportivo.
Copa Mundial de Fútbol 2026
El Mundial 2026 se disputará en junio y julio en Canadá, Estados Unidos y México. El sorteo que definirá los rivales de Panamá en la fase de grupos se realizará el próximo viernes 5 de diciembre.