Presidente Mulino recibe a la Selección de Panamá en el Palacio de Las Garzas

Presidente José Raúl Mulino recibe a la Selección Nacional en el Palacio de Las Garzas.

Los jugadores de la Selección de Panamá y parte del cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen fueron recibidos este miércoles en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino , tras conseguir la clasificación al Mundial 2026.

El onceno panameño aseguró su pase directo a la Copa del Mundo este martes 18 de noviembre, luego de vencer 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

La celebración por la segunda clasificación se extendió hasta la madrugada, cuando cientos de panameños se reunieron en Calle 50 y en diversas avenidas de la capital y del interior del país para festejar el logro deportivo.

Copa Mundial de Fútbol 2026

El Mundial 2026 se disputará en junio y julio en Canadá, Estados Unidos y México. El sorteo que definirá los rivales de Panamá en la fase de grupos se realizará el próximo viernes 5 de diciembre.