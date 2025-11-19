Defensa del influencer "Barto" niega vínculo con fraude a Caja de Ahorros

El abogado Víctor Orobio, defensor de “Barto”, uno de los cinco aprehendidos durante la Operación Fraude Total, aseguró que su cliente no tuvo participación ni conocimiento de las transacciones que habrían permitido el presunto desfalco por más de B/. 786 mil en perjuicio de la Caja de Ahorros .

Orobio afirmó que “Barto” no gestionó trámites, no firmó documentos y no recibió dinero directamente de la entidad bancaria.

“Su único pecado fue ser pariente de una persona que le transfirió una suma de dinero que no es exagerada, que es razonable y que es explicable”, aseguró el abogado, quien señaló que su cliente está siendo señalado sin fundamento.

Fiscalía vincula el caso desde 2022

El Ministerio Público indicó que la Fiscalía ya le seguía la pista al caso desde 2022, cuando comenzaron las primeras alertas por movimientos financieros irregulares vinculados al influencer Flow La Música, quien presuntamente habría recibido fondos provenientes del fraude.

En total, cinco personas fueron capturadas por su supuesta relación con el delito de fraude bancario. Entre los detenidos figura un influencer conocido por un popular podcast, quien, según la investigación, habría sido beneficiado con B/. 30 mil obtenidos ilícitamente.

La operación fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción junto con unidades de la Policía Nacional, como parte de las acciones para recuperar fondos y desarticular presuntas redes que operaban desde dentro y fuera de la entidad bancaria.

El caso continúa en desarrollo mientras el Ministerio Público avanza en la recopilación de pruebas, declaraciones y análisis financieros para sustentar la imputación de cargos.