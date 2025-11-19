Panamá Nacionales -

Realizan audiencia contra aprehendidos por presunto fraude en perjuicio de la Caja de Ahorros

Este miércoles se lleva a cabo la audiencia contra cinco personas aprehendidas a través de la Operación “Fraude Total”, por presunto fraude financiero en perjuicio de la Caja de Ahorros. El abogado Víctor Orobio, quien asumió la defensa de “Barto”, aseguró que su cliente no tenía conocimiento de esas transacciones, no participó en ningún trámite, ni recibió dinero de esa entidad bancaria.