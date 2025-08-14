Rusia restringe llamadas en WhatsApp y Telegram para "combatir la criminalidad"

El g obierno de Rusia confirmó este miércoles la restricción parcial de las llamadas realizadas a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, argumentando que la medida busca combatir la criminalidad, el fraude y el terrorismo.

Según el organismo de control de las comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias estatales RIA y TASS, estas plataformas se han convertido en “los principales servicios de voz utilizados para el fraude, la extorsión y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas”.

Condiciones para restablecer el servicio en Rusia

El Ministerio Digital de Rusia afirmó que el acceso a las llamadas será restaurado únicamente cuando las aplicaciones cumplan con la legislación rusa, que exige dar acceso a datos a las fuerzas del orden para investigaciones de fraude y actividades consideradas terroristas por Moscú.

Reacción de Telegram

En respuesta, Telegram declaró que “lucha activamente contra el uso indebido” de su plataforma y que elimina “miles de contenidos nocivos cada día”. Las autoridades rusas han acusado a Ucrania de utilizar Telegram para reclutar personas y cometer actos de sabotaje en territorio ruso.

Restricciones a la libertad de expresión

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Ucrania en 2022, Rusia ha endurecido sus controles sobre medios de comunicación y plataformas digitales, limitando la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

