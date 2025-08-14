Aplicación Actualidad -  14 de agosto de 2025 - 07:57

Rusia restringe llamadas en WhatsApp y Telegram para "combatir la criminalidad"

Rusia limita las llamadas en WhatsApp y Telegram, alegando lucha contra fraude y terrorismo; el acceso se restaurará si cumplen su ley.

Rusia restringe llamadas en WhatsApp y Telegram 

Rusia restringe llamadas en WhatsApp y Telegram 

Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El gobierno de Rusia confirmó este miércoles la restricción parcial de las llamadas realizadas a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, argumentando que la medida busca combatir la criminalidad, el fraude y el terrorismo.

Según el organismo de control de las comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias estatales RIA y TASS, estas plataformas se han convertido en “los principales servicios de voz utilizados para el fraude, la extorsión y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas”.

Condiciones para restablecer el servicio en Rusia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955919826867704317&partner=&hide_thread=false

El Ministerio Digital de Rusia afirmó que el acceso a las llamadas será restaurado únicamente cuando las aplicaciones cumplan con la legislación rusa, que exige dar acceso a datos a las fuerzas del orden para investigaciones de fraude y actividades consideradas terroristas por Moscú.

Reacción de Telegram

En respuesta, Telegram declaró que “lucha activamente contra el uso indebido” de su plataforma y que elimina “miles de contenidos nocivos cada día”. Las autoridades rusas han acusado a Ucrania de utilizar Telegram para reclutar personas y cometer actos de sabotaje en territorio ruso.

Restricciones a la libertad de expresión

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Ucrania en 2022, Rusia ha endurecido sus controles sobre medios de comunicación y plataformas digitales, limitando la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Tormenta tropical Erin se forma cerca de Cabo Verde y podría ser huracán intenso este sábado

WhatsApp: Cómo conservar mensajes temporales y proteger tu privacidad

Este martes 5 de agosto será uno de los días más cortos del planeta, según astrónomos

Recomendadas

Más Noticias