Influencer queda a la espera de su liberación tras audiencia por presunta estafa de la Caja de Ahorros.

Durante la audiencia por el caso de presunta estafa en perjuicio de la Caja de Ahorros, una persona fue puesta en libertad inmediata, mientras que en el caso de otras cuatro, incluido un influencer y presentador de pódcast panameño, se decretó ilegal la aprehensión, debido a la falta de elementos que sustentaran su vinculación por parte del Ministerio Público.

Esta última persona aún no ha sido liberada; sin embargo, su defensa, el abogado Víctor Orobio, indicó que su libertad podría concretarse en horas de la tarde, dependiendo de la decisión del juez de garantías.

De acuerdo con el abogado, el influencer Barto Encarnación recibió una transferencia de una pequeña suma de dinero por parte de su suegra, y será ella quien deberá explicar a las autoridades el origen y motivo de dicha transacción.

Para este miércoles también se espera que se realice la audiencia de legalización de medidas cautelares.