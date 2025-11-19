Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 13:18

Influencer queda a la espera de su liberación tras audiencia por presunta estafa de la Caja de Ahorros

Al influencer y presentador de pódcast panameño se le decretó ilegal la aprehensión debido a la falta de elementos.

Ana Canto
Durante la audiencia por el caso de presunta estafa en perjuicio de la Caja de Ahorros, una persona fue puesta en libertad inmediata, mientras que en el caso de otras cuatro, incluido un influencer y presentador de pódcast panameño, se decretó ilegal la aprehensión, debido a la falta de elementos que sustentaran su vinculación por parte del Ministerio Público.

Esta última persona aún no ha sido liberada; sin embargo, su defensa, el abogado Víctor Orobio, indicó que su libertad podría concretarse en horas de la tarde, dependiendo de la decisión del juez de garantías.

