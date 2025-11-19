Naviferias del IMA 2025: inicia el armado de las cajas navideñas para su venta

El personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), junto a voluntarios de diversas instituciones de la provincia de Coclé, inició el armado de las cajas navideñas que serán vendidas durante las naviferias 2025, a partir del viernes 5 de diciembre en este sector del país.
Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?
- 5 libras de arroz
- Maíz pilado
- Sal
- Guandú en lata
- Lata de piña en rodajas o aceite
- Una pieza de jamón Picnic
El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.