Coclé Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 14:59

Naviferias del IMA 2025: inicia el armado de las cajas navideñas para su venta

El IMA recordó a la ciudadanía que para participar de las naviferias 2025 deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables.

Inicia el armado de las cajas navideñas para las naviferias.

Ana Canto
Por Ana Canto

El personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), junto a voluntarios de diversas instituciones de la provincia de Coclé, inició el armado de las cajas navideñas que serán vendidas durante las naviferias 2025, a partir del viernes 5 de diciembre en este sector del país.

De acuerdo con Hasma Jabara, directora regional del IMA, se contará con una amplia disponibilidad de jamones para la venta en Olá, La Pintada, El Roble, Juagüito, Natá, Antón, Río Hato, entre otros puntos.

Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

  • 5 libras de arroz
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Lata de piña en rodajas o aceite
  • Una pieza de jamón Picnic

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

