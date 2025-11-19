Naviferias del IMA 2025: inicia el armado de las cajas navideñas para su venta

Inicia el armado de las cajas navideñas para las naviferias.

El personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), junto a voluntarios de diversas instituciones de la provincia de Coclé, inició el armado de las cajas navideñas que serán vendidas durante las naviferias 2025 , a partir del viernes 5 de diciembre en este sector del país.

De acuerdo con Hasma Jabara, directora regional del IMA, se contará con una amplia disponibilidad de jamones para la venta en Olá, La Pintada, El Roble, Juagüito, Natá, Antón, Río Hato, entre otros puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991201981478633634&partner=&hide_thread=false Personal del @IMA_Pma en la provincia de Coclé ya ha iniciado el armado de las cajas navideñas para la venta en las Naviferias, a partir del 5 de diciembre en este sector del país. pic.twitter.com/eG97d36RIY — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Lata de piña en rodajas o aceite

Una pieza de jamón Picnic

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.