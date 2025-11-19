Miss Universo 2025: Mirna Caballini, Miss Panamá, deslumbra en traje de baño y gala en la preliminar

La participación de Mirna Caballini en la competencia preliminar de Miss Universo 2025 se convirtió en uno de los momentos más comentados por los seguidores panameños del certamen.

Su desempeño, marcado por confianza y un dominio natural del escenario, reforzó la percepción de que compite con claridad y visión de avanzar en la clasificación.

Competencia preliminar en traje de baño del @missuniverse, en vivo desde Bangkok, Tailandia. Mirna Caballini es Panamá

Mirna Caballini destacó en traje de baño

En la pasarela de traje de baño, Mirna optó por un bikini rojo de corte clásico que resaltó su figura y transmitió frescura sin perder elegancia. Su caminata estuvo acompañada de un ritmo constante y una postura muy estudiada, evidencia de la preparación que ha llevado durante meses.

Su energía en escena fue contagiosa; mostró una actitud firme, enfocada y acompañada de una sonrisa que conectó de inmediato con el público.

Miss Universo Panamá: gala que elevó su presencia

Para la ronda de gala, Mirna presentó una imagen completamente distinta: sofisticada, serena y con una línea estética que apostó por la fluidez y el brillo sutil. Su caminar, más pausado y elegante que en el segmento anterior, mostró versatilidad y dominio técnico.

La reina panameña desfiló con un elegante vestido en tonos cálidos y una capa crema con acentos verdes, creación del diseñador tailandés Thuong Gia Ky.

Cada giro y cada pausa estuvieron calculados para reforzar la elegancia del diseño y destacar su silueta, logrando un momento armonioso que la posicionó entre las presentaciones más pulidas de la noche.

image Mirna Caballini, Miss Panamá 2025. @mirnacaballini

Expectativas en ascenso rumbo a la gran final

La combinación de seguridad en traje de baño y elegancia en vestido de gala alimentó la conversación digital y elevó las expectativas del público panameño. Analistas y seguidores del concurso destacaron su coherencia estética, su serenidad en cámara y su capacidad para adaptarse a cada segmento con naturalidad.

Su participación preliminar dejó claro que Mirna Caballini no solo compite por representar a Panamá, sino por demostrar una evolución personal que podría impulsarla hacia una clasificación destacada en la noche final.