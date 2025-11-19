Miss Universo 2025: ¿dónde y cuándo ver la gala final en Panamá?

Desde las 8:00 p.m. de este jueves 20 de noviembre, Panamá estará pendiente de la final de Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia y podrá verse a través de Telemetro y del canal oficial de YouTube del certamen.
Expectativas en ascenso rumbo a la gran final
La combinación de seguridad en traje de baño y elegancia en vestido de gala elevó la conversación digital y aumentó las expectativas del público panameño. Analistas y seguidores del certamen destacaron la coherencia estética de Caballini, su serenidad frente a cámara y su capacidad para adaptarse con naturalidad a cada segmento.
Su participación preliminar dejó claro que Mirna Caballini no solo busca representar a Panamá, sino también demostrar una evolución personal que podría impulsarla hacia una clasificación destacada en la noche final.