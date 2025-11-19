Miss Universo 2025: ¿dónde y cuándo ver la gala final en Panamá?

Desde las 8:00 p.m. de este jueves 20 de noviembre, Panamá estará pendiente de la final de Miss Universo 2025 , que se celebrará en Tailandia y podrá verse a través de Telemetro y del canal oficial de YouTube del certamen.

El país está representado por la joven chiricana Mirna Caballini, quien durante la gala preliminar de este miércoles demostró talento, seguridad y profesionalismo en la pasarela de traje de baño, traje típico y vestido de gala.

Le podría interesar: Miss Universo 2025: Miss Venezuela luce un traje típico diseñado por el panameño Róyer Pérez

Embed - Telemetro on Instagram: "Este jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. @mirnacaballini Miss Universe Panamá 2024, iluminará el escenario del 74th Miss Universe desde Tailandia @senoritapanamaoficial No te puedes perder la transmisión en vivo por @telemetro, porque será una noche llena de elegancia, energía y brillo que hará vibrar al público. " View this post on Instagram

Expectativas en ascenso rumbo a la gran final

La combinación de seguridad en traje de baño y elegancia en vestido de gala elevó la conversación digital y aumentó las expectativas del público panameño. Analistas y seguidores del certamen destacaron la coherencia estética de Caballini, su serenidad frente a cámara y su capacidad para adaptarse con naturalidad a cada segmento.

Su participación preliminar dejó claro que Mirna Caballini no solo busca representar a Panamá, sino también demostrar una evolución personal que podría impulsarla hacia una clasificación destacada en la noche final.